Pyong chora ao pedir perdão à Sammy: "Seria uma dádiva ser ao menos seu amigo"

Pyong Lee decidiu se pronunciar nesta sexta-feira, 15, após polêmicas de traição na web. Em vídeo no Instagram, Pyong foi às lágrimas e pediu perdão à esposa Sammy e ao filho Jake Lee.

"Esses últimos tempos têm sido de reflexão para mim. Escrevi uma carta e queria compartilhar com vocês. Quase 100 dias longe das redes, 2.400 horas. Pela primeira vez na vida tive coragem de me confrontar, me enxergar sem filtro, sem ego, sem opiniões externas. Apenas eu, o mais verdadeiro eu, com tudo que já vivi de bom e ruim. Meus traumas e experiências, que só eu conseguiria conhecer e entender tão bem", iniciou ele.

"É muito difícil reconhecer que temos um problema. A nossa mente não nos deixa enxergar. Às vezes, quando conseguimos ver, já é tarde demais. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 9 anos e meu pai se afundou na depressão, eu o perdi aos 12 anos. A história é longa, mas o resultado o Brasil inteiro conheceu. O lado bom e ruim".