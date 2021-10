Anitta sobre lançamento no mesmo dia em que Adele: "Não tenho medo de artista"

A noite desta quinta-feira, 14, foi agitada para os fãs de música. Dois dos singles mais aguardados das últimas semanas foram lançados. O de Anitta, esperado pela parceria misteriosa; e o de Adele, que não precisa nem falar nada, né? 6 anos de aguardo. Anitta atendeu a imprensa na manhã desta sexta-feira, 15, para falar sobre o single, e quando questionada sobre lançar no mesmo dia de Adele, afirmou: "Não tenho medo de artista".

"A gente até estava um pouco... 'Caramba! No mesmo dia!'. Agora está sendo ótimo! Está sendo uma ótima divulgação. Adele tem o som dela, eu tenho o meu. Temos públicos diferentes, escuta um pouquinho ela, um pouquinho eu", pontuou a funkeira. E ela está certíssima, né? Logo após o lançamento, as duas músicas estavam no topo das paradas das rádios norte-americanas.

"Não sou de ficar dando para trás não. Anunciei, está anunciado", completou Anitta. Ué, mas a gente se lembra que o Girl From Rio tinha sido anunciado para agosto, né? Sempre sincera, a carioca explicou. De acordo com ela, músicas incríveis foram produzidas quando o álbum já estava pronto, e não teve jeito, o melhor era reformular tudo. "Resolvi atrasar o álbum, porque as músicas que fizemos eram muito incríveis para não lançar só porque o álbum estava pronto", confessou.