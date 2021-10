Sexta-feira de lançamentos: Anitta, Adele, Vitão, As Patroas

As Patroas

Estávamos satisfeitos com uma parceria aqui e outra ali. Mas depois de anunciarem a turnê conjunta As Patroas, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa precisavam servir um álbum de respeito, né? Demorou, mas veio! As divas liberaram o 35%, que tem como objetivo encorajar mulheres maltratadas a buscar mudanças. Junto com o disco, as sertanejas anunciaram o clipe de Esqueça-me se for capaz, na melhor vibe Thelma & Louise.