Conheça clipes de K-pop com referências cinematográficas

TWICE - "What is Love?"

Um monte de referência! Lançado em 2018, o MV de What is Love? do girl group TWICE está repleto de elementos que lembram filmes famosos. Além da popular dancinha de Pulp Fiction, também há cenas relacionadas a La La Land – Cantando Estações, Romeu e Julieta, Ghost: Do Outro Lado da Vida, La Boum: No Tempo dos Namorados, O Diário da Princesa, Love Letter e O Profissional.

Na gravação, cada uma das nove integrantes representou um personagem específico.