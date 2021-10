'30' está chegando: relembre outras divulgações grandiosas de álbuns

Kanye West - Donda

Neste ano, até quem não sabe de quem se trata Kanye West parou para acompanhar o lançamento de Donda. Isso porque o rapper foi revelando o álbum ao público à medida que ficava pronto. Marketeiro ele, mores!

O artista sempre gostou da estratégia de fazer audições para os fãs antes do lançamento oficial do álbum. Dessa vez, no entanto, foram três! A primeira foi no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta. Conceitual que é, o rapper ficou no centro do estádio lotado enquanto as músicas tocavam.

24 horas antes da segunda audição, o artista começou a transmitir ao vivo o processo de finalização do disco. A ação não ficou só na Internet: alcançou 50 cidades do mundo. Yeezy disponibilizou ônibus com telões de LED exibindo a live. No Brasil, eles passaram por São Paulo e Rio de Janeiro. No palco, recriou o cenário que fez ficar tão famoso na web nos últimos dias.

Para a terceira e última audição, West foi de Atlanta para um estádio em Chicago, sua cidade natal. Dessa vez, ele recriou a casa de sua infância para a performance. Onde termina e onde tudo começou. É gênio ou não é?