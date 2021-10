Gui Araujo afirma que nunca tomou vacina ou remédios fortes

Na madrugada desta sexta-feira, 15, Gui Araujo deu o que falar na Internet ao afirmar que nunca tinha tomado vacina ou remédios fortes. "Só xarope", afirmou o participante de A Fazenda 13, reality da Record TV. Gui recebeu medicação da produção do programa para a costela que acredita ter trincado. O influencer não tocou no assunto dos imunizantes contra a Covid-19, mas se ele nunca tomou vacina...

O participante está reclamando de dores na costela há mais de uma semana. O ex da Anitta acredita que terá que visitar um profissional quando deixar o confinamento. Por enquanto, a medicação está dando conta do recado. "Me entupi para aguentar a minha costela", comentou. "Um brinde à medicina, dez minutos e não sinto mais dor", brincou.

Mordeu a língua, Gui? Poucas horas antes, o empresário ironizou a condição de Valentina Francavilla, que confessou tomar antidepressivos devido a uma forte depressão pós-parto. Enquanto conversavam na casa na árvore, Lary Bottino, MC Gui e Dynho Alves expressaram preocupação quanto à alimentação da colega. "Ela come comprimido", afirmou Gui Araujo.