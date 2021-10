Príncipe William diz que adoraria conhecer o Brasil

Em rara interação com os fãs, Príncipe William falou sobre o desejo de vir ao Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o filho da Princesa Diana usou a conta oficial do Duque e Duquesa de Cambridge no Instagram para conversar com o público. Convidado por brasileiros que acompanhavam a live para vir ao nosso país, William disse que adoraria conhecer o Brasil.

O motivo da live era falar sobre o projeto Earthshot Prize, uma premiação criada pela coroa britânica para homenagear pessoas e programas voltados à defesa do meio ambiente e à salvação do planeta. Convidado por um seguidor, o Príncipe citou o projeto como um dos motivos para vir ao país.

"Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Dani Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico", contou o Duque de Cambridge.