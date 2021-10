A Fazenda 13: Peões falam sobre deslizes da produção em noite de eliminação

A noite de eliminação em A Fazenda 13 é sempre regada a emoções, certo? Mas, no programa desta quinta-feira, 14, além do resultado, outra coisa que deu o que falar foram os erros cometidos da produção do reality show da Record TV. Depois que Victor Pecoraro foi eliminado, alguns participantes comentaram sobre as trapalhadas dos bastidores de A Fazenda.

Gui Araujo disse aos colegas de confinamento que, enquanto ele, Aline Mineiro e o ator aguardavam o anúncio de Adriane Galisteu, conseguiu ler o teleprompter do programa, o visor onde fica o discurso a ser lido pela apresentadora. E então, soube que a primeira a ser salva pelo público seria a ex-panicat.

"Mas eu li também, eu li o TP, estava refletindo. Não dava para ver, estava bem aqui assim, mas em uma janela, igual eu vejo a porta na folha aqui, estava que era a [Aline]", contou.