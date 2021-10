Victor Pecoraro é eliminado e Erasmo cita "traição" em 'A Fazenda 13'

Não deu para Victor Pecoraro! Com 22,82% dos votos, o ator foi o menos votado para permanecer em A Fazenda 13, reality da Record TV. Nesta quinta-feira, 14, em disputa com Gui Araujo e Aline Mineiro, Victor foi o quarto eliminado do programa. A votação ficou por conta do público, mas os peões atribuíram a saída do colega à atitude de outro participante: Bil Araújo.

Com apoio da torcida da fazendeira Dayane Mello, Aline Mineiro foi a favorita da roça. A ex-panicat recebeu 51,2% dos votos. Parece que o público quer ver mais desse romance, hein? O segundo mais votado, Gui Araujo, conquistou 25,93% dos espectadores.

Pecoraro deixou o programa com a consciência tranquila, no entanto, contou à Adriane Galisteu que não era o participante que mais merecia deixar a disputa. "Sempre achei que reality era um jogo e tentei jogar o meu melhor, tentei fugir da roça e é isso! Talvez não seria o momento agora, tem outras pessoas que poderiam ter ido no meu lugar, por não estar no jogo, por fazer da Fazenda um hotel, mas tudo certo, a vida continua", disse ele.