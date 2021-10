Adele faz oficialmente seu retorno à música com o single 'Easy On Me'

Easy On Me é a primeira música lançada de seu próximo quarto álbum, intitulado 30, uma referência à idade que ela tinha quando começou a gravar as músicas.

É um padrão que ela segue com frequência, tendo lançado 19 em 2008, 21 em 2011 e 25 em 2015. No início de outubro, a artista, agora com 33 anos, começou a sugerir que um novo álbum estava finalmente chegando, com usuário de mídia social notando outdoors com "30" escrito neles em várias partes do mundo, desde a Irlanda até os EUA.