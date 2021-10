Camila Cabello é anunciada no Rock in Rio 2022

Os shows que já foram divulgados pelo Rock in Rio são: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura, no dia 2 de setembro; Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok, no dia 3 de setembro; Demi Lovato, Justin Bieber e Iza, no dia 4 de setembro; e Dua Lipa e Ivete Sangalo no dia 11 de setembro.