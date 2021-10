Celebridades gringas que declararam o seu amor pelo Brasil

Katy Perry

Assim como Chris Martin, a primeira vez de Katy Perry também foi por meio do da quarta edição do Rock in Rio. No caso dela, veio para cá com a The California Dreams Tour e também se apresentou em São Paulo. A cantora disse que ficou inspirada pela cidade!

Ela já até dividiu com os fãs que o show na capital paulista quase foi cancelado, mas por respeito e carinho aos brasileiros manteve o evento. Isso porque, no seu documentário Katy Perry: Part of Me, ela lembrou que antes de entrar nos palcos, seu marido da época, Russell Brand, pediu divórcio por mensagem.