Bruno Gissoni, Sérgio Malheiros e André Lamoglia estrelam campanha da Ralph Lauren

Para Malheiros, a sensação de conforto e intimidade é o que traz a fragrância amadeirada de Ralph's Club. "Ele traz o sentimento de que estou em boa companhia. Estar entre amigos, principalmente diante de tudo o que estamos vivendo, é como me reconectar com a minha vida antiga. Essa sensação de pertencer a um grupo tão especial me completa e renova as minhas energias", explica o ator.