Yasmin Brunet nega vídeo íntimo: "Cansados dessa espetacularização"

Em seguida, a modelo rebateu os rumores de que tenha vivido romance homoafetivo.

"Não teria nada que me envergonhar e nenhuma mulher também não teria. Não compactuo com o machismo. Assim como a minha vida também não tem espaço para homofobia. Uma outra mentira criada para me atacar seria sobre um suposto relacionamento homoafetivo. Como se viver um amor fosse algo que me ofenderia... E me entristece esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres e por todos aqueles que vivem seus amores".