Recomendado para você : Fãs de Anitta e Pabllo Vittar brigam na internet por vazamento de 'Faking Love'

Xingando muito no Twitter! Foi assim que fãs de Anitta e Pabllo Vittar passaram a tarde desta quinta-feira, 14. A briga levou o nome de Pabllo aos assuntos mais comentados no Brasil. A confusão começou quando fãs da drag compartilharam em massa a nova música de Anitta com Saweetie, Faking Love.

O problema é que a música não foi lançada oficialmente, a divulgação nas plataformas de streaming está programada para às 21h desta quinta-feira. O objetivo seria então enfraquecer o lançamento, vazando a música antes da hora.

Revoltados com a atitude dos Vittalovers, os fãs da Girl From Rio reagiram e alguns passaram do ponto com comentários homofóbicos em relação a Pabllo. A história ficou tão grande que a dona do hit Zap Zum se posicionou criticando a atitude do próprio fandom. "compartilhar vazamento devia ser crime inafiançável!", escreveu a cantora na rede social.