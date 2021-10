Carol Celico sobre celular no casamento: "Temos senhas e localização"

Carol Celico, que desmentiu ter tentado reatar com Kaká, se abriu sobre sua vida a dois com Eduardo Scarpa. Ao responder perguntas de fãs, Carol revelou que ela e o marido tem as senhas do celular um do outro.

A empresária iniciou a resposta admitindo que no passado mexia no telefone do amado.

"No começo do namoro (insegurança) já mexi no celular do Eduardo. Dei unfollow em um monte de gente sem ele ver. Até hoje, ele ri de mim porque dei unfollow até em gente da família. Péssimo", escreveu. "Ele também já mexeu no meu (nem vem falar para eu apagar, hein Du)".