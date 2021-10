Junior Lima e Monica Benini revelam nascimento da filha

Seja bem-vinda, Lara! A caçula de Junior Lima e Monica Benini veio ao mundo no domingo, 10. Os dois compartilharam a notícia com os seguidores nesta quinta-feira, 14, no Instagram. Lara é a segunda filha de Junior e Monica, que já são pais de Otto, de quatro anos.

"LARA CHEGOU!!!! No dia 10.10.21, às 2:17 am, cheia de saúde… como uma avalanche de sentimentos. Chegou mostrando que não veio pra completar nossa família à toa. Já ressignificou, transformou e ensinou um tanto… Sou pura gratidão e amor! Bem vinda, filha! Obrigada, obrigada, obrigada por ter nos escolhido", escreveu a modelo.

O irmão de Sandy também fez um texto cheio de amor junto a publicação com o rostinho da bebê. "E não é que chegou o momento tão esperado aqui em casa? Lara nasceu no dia 10/10, super saudável! Não consigo descrever o tamanho da felicidade!", celebrou.