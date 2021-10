Direto dos anos 2000: grife traz de volta às passarelas minissaia superbaixa

A gente sabe que o retorno nos anos 2000 está cada vez mais presente no mundo da moda. Após a barriga de fora bombar na fashion week de Nova York, tivemos mais uma surpresa em Paris.

Na semana de moda da cidade luz, a Miu Miu trouxe à passarela de primavera/verão 2022, a minissaia de cintura super baixa. Mas baixa mesmo, deixando aparecer a lingerie.

No desfile da grife, a saia surgiu em looks de tons neutros com pegada boyish, e foi combinada com croppeds de manga longa, cinto e mocassim com meia.