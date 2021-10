'Snowdrop', drama estrelado por Jisoo do BLACKPINK, ganha primeiro teaser

A cada notícia sobre Snowdrop, drama sul-coreano estrelado por Jisoo, do BLACKPINK, a Internet vai à loucura. Nesta quinta-feira, 14, não há lugar para outros assuntos no Twitter: foi divulgado o primeiro teaser da produção. Jisoo interpreta Young Ro, ao lado do ator Jung-Hae in, que será Su Ho.

Esse será o primeiro trabalho de Jisoo como atriz — mas a idol já mostrou ao que veio. A produção será exibida pela emissora sul-coreana JTBC, mas também estará disponível na plataforma de streaming Disney+, ambas em dezembro.

Snowdrop traz o romance dos estudantes Young Ro e Su Ho em meio ao regime militar da Coréia em 1987. O teaser só tem 30 segundos, mas dá para ver os personagens trocando algumas frases de amor. Enquanto Su Ho fala "Me desculpe, é tudo por minha causa", a protagonista responde: "Sinto sua falta. Queria te ver mais uma vez". Já nos emocionamos!