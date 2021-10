Jão anuncia terceiro álbum com carta sobre vida amorosa

Segura o coração! O cantor Jão avisou que seu novo álbum está pronto. O anúncio foi feito com uma postagem especial em suas redes sociais e sabemos que a obra se chamará Pirata. Por meio de uma carta honesta para seus fãs, Jão explicou que se trata de um disco sobre recomeços e liberdade, ok?

"Por isso, se você espera um álbum de superação, talvez eu te decepcione. É um álbum sobre recomeços. Todo mundo merece um, e 'Pirata', meu novo disco, é o meu; Por ser sobre a minha vida, ele fala de amor, sexo, descobertas e despedidas. E é também sobre todos os meninos e meninas que já amei", pontuou o artista.

Ao falar do término do relacionamento de dois anos que precisou superar, disse: "Bebi mais do que deveria, fiquei com pessoas que não queria". Ele também refletiu sobre sua trajetória dos últimos dois anos até aqui e o processo artístico do trabalho.