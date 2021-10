Recomendado para você : Angelina Jolie é vista em jantar com ex-marido Jonny Lee Miller

Angelina Jolie foi flagrada mais uma vez com o ex-marido Jonny Miller. A separação do casal aconteceu há mais de vinte anos, mas como Angelina e Jonny têm mostrado, seu vínculo continua mais forte do que nunca.

Os paparazzi fotografaram a estrela, que usou um look total black, e estava no banco de passageiro no carro de Jonny, na segunda-feira, 11. Os dois estavam usando máscaras.

E apesar do ex-casal ter sido visto passando tempo juntos nos últimos meses, uma fonte do E! News disse que eles "são apenas amigos".

Em junho, a atriz de Malévola visitou o apartamento de Jonny, no Brooklyn. Na época, o E! News revelou que Angelina estava acompanhada de seu filho Knox, de 12 anos, que é amigo do filho do ator, Buster.