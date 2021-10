Luísa Sonza fala sobre bissexualidade e remédios para ansiedade e depressão

Depois do Doce 22... Luísa Sonza, agora com 23 anos, gosta de ser bastante sincera sobre suas experiências de vida. Como capa do mês de outubro da revista JP, a jovem desabafou a respeito de sua saúde mental, os ataques que sofre nas redes sociais e também sobre sua bissexualidade. "É uma coisa natural. Me sinto uma mulher livre. Sou uma pessoa tranquila em relação à sexualidade, não sou de ficar com muita gente. Mas já me interessei por homens e já me interessei por mulheres, e é isso", explicou Luísa Sonza.

Em relação a sua vivência com crises de pânico, a artista contou que precisou tomar ansiolíticos e fazer terapia. "Minha terapeuta me acompanha o tempo todo e tomo ansiolítico e antidepressivo, porque as crises de pânico ficaram fortes. Não tinha, sempre fui uma pessoa ansiosa, mas lidar com isso é bem complicado, porque é uma coisa que atormenta todos os dias", contou à publicação.

E nos bastidores da fama? Neste ano, as mensagens de ódio que recebeu na Internet afetaram bastante a cantora. Ela lembrou do que passou quando seu ex-marido, Whindersson Nunes, perdeu o seu filho com Maria Lina. Foi para o México ficar longe de tudo, mas voltou por conta de compromissos profissionais. "Precisei desse tempo, praticamente fui viver uma outra realidade, não queria voltar" destacou.