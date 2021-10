Os looks maravilhosos que Kim Kardashian usou durante a semana em Nova York

Kim Kardashian estreou como apresentadora do Saturday Night Live no último final de semana, em Nova York, e foi muito elogiada pela crítica por saber tirar sarro de si mesma e até imitar Kourtney Kardashian e Travis Barker durante um dos quadros. Porém, o que muita gente não sabe é que ela ficou desfilando com vários looks maravilhosos pela cidade enquanto ajudava na organização do show pela semana!

Além de usar vários looks da Balenciaga, sua nova marca queridinha, Kim usou roupas com cores bem vibrantes e pra lá de classudas durante sua estadia no local, já que normalmente a mãe de 4 fica na Califórnia com seus filhos.