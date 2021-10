Coldplay é confirmado no Rock in Rio 2022

Chris Martin vem aí! Na manhã desta quinta-feira,14, a banda Coldplay foi confirmada como a nova atração do Rock in Rio 2022. Eles são os responsáveis pelo encerramento do Palco Mundo na noite de 10 de setembro. O show marca a segunda vez do Coldplay no festival aqui no país, já que eles estiveram presentes em 2011, fazendo uma apresentação inesquecível para os fãs.

O grupo está prestes a lançar o novo álbum Music of the Spheres (Vol. I), disponível para o público a partir desta sexta-feira, 15. O novo trabalho vai ser o nono disco dos astros. Recentemente, eles divulgaram a parceria com o BTS, a faixa My Universe, que faz parte da obra.

Até então, o último trabalho produzido foi Everyday Life, em 2019, que deu sequência ao A Head Full Of Dreams de 2015.