Diogo Nogueira divulga foto de clipe com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram o relacionamento do melhor jeito: nos palcos, durante um show do cantor, em julho, no Rio de Janeiro. Para tornar esse romance cheio de amor e música ainda mais mágico, faltava só um clipe, né? Agora não mais. Diogo publicou nas redes sociais a primeira foto com Paolla no vídeo de Flor de Caña, música escrita para a atriz.

"Primeiro spoiler de 'Flor de Caña' pra vocês! Pensando aqui... Será que eu podia divulgar essa foto?", escreveu o cantor na legenda. A gente responde: podia não, devia! Escrita pelo sambista, a música é uma parceria com Rodrigo Leite e Cauique.

A primeira-dama já tinha adiantado um trecho da música quando a recebeu, em agosto, e na ocasião já derretemos de tanto amor. "Imagina quem acabou de ganhar um presente? Quem é ela?! Quem tá doido pra ouvir completa e dançar com a gente?!", disse Paolla.