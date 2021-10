Otaviano Costa posta vídeo com beijão na esposa Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa escolheram o Egito como destino para comemorar os 15 anos de casamento. Otaviano compartilhou momentos da viagem romântica com o público, e um beijão apaixonado empolgou os fãs do casal. "Use essa música, coloque 30 fotos e deixe sincronizar…" foi a legenda escolhida para o post.

O apresentador publicou fotos da viagem com lindos cenários do país. No roteiro do casal não podiam faltar as pirâmides e outros monumentos históricos do Egito. Em uma das postagens, Otaviano contou que escolheu o destino e fez surpresa para a esposa.

"HABIBI! Aqui estamos nós…EGITO! Esta foi a terra que escolhi (de surpresa pra dona @flaviaalessandra) pra celebrar nossos 15 anos de casório!! SALAM ALEKOM!!", escreveu.