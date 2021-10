A Fazenda 13: Valentina manda indiretas e gera climão entre os peões

A noite desta quarta-feira, dia 13, foi de comemoração para Rico, Aline e Valentina Francavilla. Os participantes de A Fazenda 13, reality da Record TV comemoraram a vitória da amiga Dayane Mello na prova do fazendeiro, mas o resto da casa não sentiu a mesma alegria. Ao perceber as reações do "grupão", Valentina pediu à casa que não a julgassem por suas amizades, e sim por suas atitudes. Os peões não gostaram nada da atitude, que acharam hostil.

"Não me julguem pelas amizades que eu tenho, me julguem pelas minhas atitudes. Se eu ver que estão me julgando, eu já aviso que venho com o pé. Não vou ser igual a Aline, não vou chorar", disse Francavilla para ninguém em particular, quando os participantes estavam reunidos na sala. Gui Araujo pontuou que é natural que isso aconteça, e que o que ela deve fazer é "segurar o B.O".

Tati Quebra Barraco, Sthe Matos, Mileide Mihaile, MC Gui: todos se sentiram acusados injustamente. Os peões afirmaram para Valentina que estavam tendo uma conversa divertida até ela chegar. MC Gui declarou que achou a atitude desagradável. "Desagradável são várias coisas que vocês fazem", reforçou a assistente de palco. "Vocês quem?" indagou o funkeiro.