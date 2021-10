Recomendado para você : A Fazenda 13: Dayane Mello vence prova do fazendeiro e beija muito Aline Mineiro

Mulheres com o poder! Nesta quinta-feira, 13, Dayane Mello venceu a Prova do Fazendeiro e se tornou a nova fazendeira em A Fazenda 13, reality show da Record TV. A peoa disputou o chapéu pela terceira vez, e finalmente pôde vibrar ao lado de Aline Mineiro, com direito a selinho ao vivo. Junto a elas, Victor Pecoraro também concorria ao posto. Dayane está fora da roça, e quem depende da decisão do público para ficar no programa, além da ex-panicat e do ator, é Gui Araujo, que foi vetado da dinâmica.

Durante a prova, os participantes precisaram contar com a sorte. A primeira etapa trazia uma piscina de bolinhas, em que eles deveriam achar oito produtos em forma de cubo. Em seguida, organizaram tudo em um painel e a primeira a terminar foi Aline, que levou 100 pontos para a próxima fase. Em segundo lugar ficou Day, marcando 75, e por último, Victor, pontuando apenas 50.

Na segunda etapa, os peões puxavam alavancas e cada cubo que aparecia contava com uma pontuação própria. Cada um deles puxava duas vezes, a primeira eles ficavam com os pontos, e na segunda, escolhiam para quem queriam direcionar o "presente".