Chris Martin se declara para Dakota Johnson durante show do Coldplay

Dakota Johnson, que fez reunião de Cinquenta Tons de Cinza, ganhou uma serenata especial do namorado Chris Martin. A declaração de amor de Chris aconteceu durante show do Coldplay, em Londres, nessa terça-feira, 12.

No momento em que a banda estava começando a tocar seu último single, "My Universe", que é uma colaboração com o grupo BTS, Chris, de 44 anos, apontou para Dakota, como pode ser visto em imagens postadas no Instagram Story pelo usuário @zahratuljannah.

"Isso é sobre o meu universo, e ela está aqui", disse Chris para o público. A estrela pôde ser vista brevemente segurando as palmas das mãos em agradecimento, e então ela jogou os braços para o ar enquanto dançava ao som da música animada.