Por que Britney Spears se sente "totalmente abandonada" pela irmã Jamie Lynn

Um dia depois, Britney pareceu mandar indireta de forma sutil sobre o anúncio, escrevendo em seu Instagram, "P.S. também uma ótima notícia... Estou pensando em lançar um livro no próximo ano, mas estou tendo problemas para encontrar um título, então talvez meus fãs poderia ajudar !!!! Opção #1… 'Mer**, eu realmente não sei', Opção #2… 'Eu realmente me importo com o que as pessoas pensam'".

A cantora de "Stronger" já usou a mídia social para desabafar sobre a percepção de traição de pessoas próximas a ela. Em julho, Britney postou no Instagram: "Não há nada pior do que quando as pessoas mais próximas a você que nunca apareceram para você, postam coisas a respeito da sua situação, seja ela qual for, e falam com retidão em busca de apoio".