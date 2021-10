Khloé Kardashian está pronta para o segundo bebê?

Khloé Kardashian já está pronta para ter mais um filho. Koko, que já é mãe de True Thompson, recentemente confirmou que ela amaria que sua filha tivesse um irmão—quando for a hora certa.

O assunto veio à tona nessa quarta-feira, 13, enquanto a estrela falava sobre True no Twitter. "Como minha bebê está ficando tão crescida?" E quando um fã respondeu: "Hora de ter outro", Koko escreveu: "Hehehe. Eu quero que ela tenha um irmão. Se for o plano de Deus".

A estrela de Keeping Up With the Kardashians falou sobre o desejo de expandir sua família no passado depois de dar à luz sua filha com Tristan Thompson, em abril de 2018. Dois anos depois, em um episódio de abril de 2020 do reality show, Khloé debateu o congelamento de seus ovos durante uma conversa com a melhor amiga, Malika Haqq.

"Você teve muitos irmãos", disse a BFF à Khloé. "Você apenas tem que se perguntar se isso é algo que eu quero proteger porque quero ter certeza e saber com certeza que True nunca terá a experiência de estar sozinha [ou] não ter o sistema de suporte do qual você sobreviveu?"