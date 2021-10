Recomendado para você : Causa da morte de Gabby Petito é revelada enquanto procura a Brian Laundrie continua

O caso Gabby Petito continua sem respostas após morte trágica da influencer de 22 anos. No entanto, nessa terça-feira, 12, o escritório do legista do condado de Teton revelou a causa da morte de Gabby, de 22 anos, durante coletiva de imprensa.

Segundo as autoridades, Petito morreu estrangulada. A hora de sua morte é estimada em três a quatro semanas antes de seu corpo ser encontrado.

O médico legista do condado de Teton, Dr. Brent Blue, também confirmou que Petito não estava grávida.

Foi há quase um mês, no dia 21 de setembro, que o FBI confirmou que os restos mortais de Petito foram encontrados na Floresta Nacional Bridger-Teton. Na época, a forma de morte de Petito foi confirmada como homicídio.

Os pais de Gabby reportaram seu desaparecimento pela primeira vez no dia 11 de setembro, depois que seu noivo, Brian Laundrie, voltou para casa, na Flórida, sozinho, após viagem pelo país que fizeram juntos. De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, em Nova York, os pais de Petito não falavam com ela desde o final de agosto, quando ela viajava com Laundrie no Parque Nacional Grand Teton, no Wyoming.