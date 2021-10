Entenda por que Jennie, do BLACKPINK, entrou nos créditos de 'Round 6'

Round 6 tem feito tanto sucesso mundial que se tornou a série mais assistida de toda a história da Netflix. E não é para menos: Round 6 inspirou a moda, os estabelecimentos e fez com que seu elenco ganhasse fama e fãs em diversos países.

Com tamanho fenômeno, alguns mais atentos notaram a presença do nome de uma musa pra lá de famosa nos créditos da atração. O nome dela? Jennie Kim, uma das integrantes do grupo feminino de K-pop, BLACKPINK.

Para quem não sabe, a cantora é uma das melhores amigas de Jung Ho-yeon, que interpreta a norte-coreana Kang Sae-byeok em Round 6.