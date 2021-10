Lisa, do BLACKPINK, Meghan Thee Stallion e Ozuna se unem em produção de DJ Snake

Um time de peso! O produtor DJ Snake confirmou nesta quarta-feira, 13, uma parceria com Lisa, do BLACKPINK, Meghan Thee Stallion e Ozuna. O anúncio da faixa SXY GIRL foi feito pelo Instagram com o nome dos artistas em placas de carros de luxo. A data de lançamento não foi divulgada, mas na legenda do post o produtor escreveu "Coming soon", ou seja, a música chega em breve.

A informação da parceria com Lisa já estava circulando nos principais veículos dedicados à música em todo o mundo. A grande surpresa é a confirmação de que a estrela do K-pop vai se unir à rapper Meghan Thee Stallion e ao cantor de reggaeton Ozuna na faixa.

Lisa ganhou destaque com o girl group BLACKPINK. Em setembro a cantora debutou como artista solo com a música LALISA. O clipe da faixa de estreia ultrapassou 50 milhões de views no YouTube em menos de 12 horas.