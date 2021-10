Representante de Meghan e Harry fala sobre rumores de batizado de Lilibet

No dia 6 de julho de 2019, Archie foi batizado na capela particular do Castelo de Windsor. "O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes em compartilhar a alegria deste dia com membros do público que têm dado um apoio incrível desde o nascimento de seu filho", dizia uma declaração no Instagram. "Eles agradecem a sua gentileza em dar as boas-vindas ao seu primogênito e celebrar este momento especial".