Mãe de Gabriel Medina manda indiretas para o filho e Yasmin Brunet

Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, foi às redes sociais para fazer um desabafo público nesta quarta-feira, 13. O nome da empresária voltou às manchetes por novas polêmicas envolvendo a relação do filho com Yasmin Brunet. Para Simone, a nora é a responsável por Gabriel ter se afastado da família.

Sem citar o filho e a nora, Simone escreveu: "Estou em paz. Deus vê e ouve tudo e ele não erra. Os homens precisam sustentar sua maldade, mas a justiça de Deus vem para desobstruir toda arma forjada e a última palavra é Dele".

Em outra publicação compartilhada nos stories do Instagram, a mãe de Gabriel Medina completou: "Devemos andar com pessoas que edificam e não destroem. Pois, no dia da colheita, estaremos juntinhas quando a serôdia chegar. Sabemos qual é a herança dos filhos, isto nos mantém firmes em qualquer situação".