Anitta anuncia rapper Saweetie como parceira em nova música

A espera acabou! Nesta terça-feira, 12, Anitta anunciou quem é a cantora norte-americana misteriosa que estará em seu próximo single. Faking Love terá feat da rapper Saweetie, e já tem até data de lançamento: quinta-feira, dia 14, às 21h. Já coloca o despertador porque vem hino por aí! Anitta e Saweetie posaram juntas no famoso banheiro do MET Gala, e foi um dos cliques mais comentados do evento. Se só uma foto das divas dá o que falar, imagina a parceria?

"Sim, sim. Você acertou se disse Saweetie. Ela é a badass boss bitch que está se juntando a mim no próximo single", escreveu a Girl From Rio na postagem de divulgação da capa do single, nas redes sociais.

Suspense foi a estratégia de Anitta para o lançamento. Além da semana de mistério sobre quem seria a parceria surpresa, a funkeira não está economizando nas fotos dos bastidores do clipe, que ao invés de revelarem mais informações, só aumentam nossa ansiedade. Uma coisa a carioca adiantou: vai ser funk. "É um funk em inglês, com sabor latino na melodia", disse ela em entrevista à Billboard.