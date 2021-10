Anitta marca presença em aniversário de Cardi B cheio de famosos

Los Angeles parou para celebrar o aniversário de 29 anos da rapper Cardi B. Vários famosos internacionais estavam no evento, e claro que Anitta não iria ficar de fora. O tema do evento era bailes caribenhos e Anitta usou e abusou do verde neon, em um top bem decotado, e uma calça azul transparente com furos.

A Girl From Rio compareceu ao evento acompanhada do empresário CJ Cook e de Jonah Marais, cantor do grupo Why Don't We. Pelo menos é o que contam os paparazzis e registros pré-festa dos amigos da cantora. A cantora brasileira não postou nada sobre a comemoração nas redes sociais, mas aparece belíssima em um clique ao lado da modelo Winnie Harlow.

Anitta e Cardi B colaboraram no hit Me Gusta, mas não chegaram a se encontrar para a execução do projeto. Do clipe aos vocais, as partes das cantoras foram reunidas digitalmente. Tinha muito assunto para pôr em dia, hein?