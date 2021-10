Gusttavo Lima anuncia show inédito no Maracanã

Mais um show confirmado! Gusttavo Lima se apresentará no estádio do Maracanã já em janeiro de 2022. Esse será o seu primeiro show no local, e Gusttavo Lima precisou da autorização do Governo e da Prefeitura do Rio de Janeiro para marcar o evento.



Além desse grande momento, o cantor também já tem apresentação marcada para outubro em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, e em São Paulo, no Allianz Parque, lá em dezembro.

Agora que a vacinação está crescendo cada vez mais, parece que o artista quer levar suas músicas para o Brasil todo…