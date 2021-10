Tyga é preso por violência doméstica após acusação de ex-namorada

Tyga, que curtiu baile funk na casa de Ludmilla, foi preso após acusações de ter abusado de sua ex-namorada, Camaryn Swanson. Segundo o E! News, Tyga se entregou para as autoridades na terça-feira, 12. Ele respondeu pelo crime de violência doméstica e foi solto após pagar fiança de US$ 50 mil.

Um porta-voz da polícia de Los Angeles disse a Rolling Stone que Tyga, que se chama Michael Stevenson, foi preso em conexão a um suposto "incidente de violência doméstica" que ocorreu na segunda-feira, 11. "Devido ao sigilo, nenhuma informação em relação à vítima está sendo divulgada".

Uma fonte disse ao E! News que o rapper de 31 anos está "cooperando totalmente com a polícia".

Ao fazer a acusação, a ex-namorada do astro do rap compartilhou uma foto sua com um olho roxo em seu Story do Instagram e escreveu: "Eu fui abusada emocionalmente, mentalmente e fisicamente e não vou mais esconder isso".

Uma fonte próxima a Tyga disse ao TMZ que Camaryn teria ido à casa de Tyga às 3 da manhã na segunda-feira, mesmo após ele ter dito a ela para não vir. Quando ela chegou à residência, a fonte disse que ela começou a "gritar com toda a força de seus pulmões".