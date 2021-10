Whindersson Nunes posta música em homenagem a seu filho João Miguel

Passado o Dia das Crianças, Whindersson Nunes publicou uma música em homenagem a seu filho João Miguel, na madrugada desta quarta-feira, 13. O bebê, fruto do relacionamento de Whindersson com Maria Lina, faleceu no dia 31 de maio, dois dias após o parto prematuro. Com o título de Passarinho, a canção comoveu seus seguidores.

No Instagram, o humorista de 26 anos disse que está sendo muito problemático enfrentar a perda. "Eu sempre estive acostumado a atender pedidos como 'um vídeo pra um criança com uma doença em estado terminal', e sempre foi simples pra mim dar um pouco de alegria a quem está indo embora, dar um bom final, ao inevitável. Mas hoje me dói tanto isso, eu sinto de uma outra forma, tão dolorosa."

Com o desabafo, afirmou que ao escrever músicas consegue ter um pouco de conforto em relação aos seus sentimentos. No vídeo, a voz e melodia acompanham o desenho de um pássaro que voa para longe do ninho.