Karin Hils revela que foi elogiada por Whoopi Goldberg pessoalmente no Drag Me As a Queen

Karin Hils, atriz, cantora e ex-integrante do grupo Rouge, participou do ultimo episódio de Drag Me As a Queen Celebridades e deixou as nossas drags, Ikaro Kadoshi, Rita von Hunty e Penelopy Jean, em choque com todo o seu talento!

Para quem não sabe, após a cantora participar do famoso grupo e ele entrar em hiato, em 2006, Karin investiu na carreira como atriz nos teatros e se tornou um sucesso de críticas desde então. Inclusive, como as próprias drags comentaram no programa, a estrela recebeu elogios até da atriz americana Whoopi Goldberg pessoalmente, quando encarnou o papel dela na versão musical do longa Mudança de Hábito, de 1992.