Marina Ferrari quer se afastar de Gui Araujo em 'A Fazenda 13'

Por "não estar sentindo reciprocidade", Marina Ferrari decidiu se afastar de Gui Araujo. Os participantes do reality A Fazenda 13, da Record TV, levantaram suspeitas dentro e fora da casa pela proximidade, carícias e brincadeiras que compartilham desde o começo do programa. Na hora do "vamos ver", no entanto, as coisas ficaram mais delicadas: Gui Araujo, decidido em não engatar em um relacionamento, mudou o comportamento com Marina na intenção de não magoá-la. A peoa, no entanto, não interpretou bem assim. Essa história ainda vai dar muito o que falar!

Na madrugada desta terça-feira, 12, Ferrari desabafou para MC Gui sobre não estar se sentindo bem na relação com Araujo. A influencer pontuou que o ex-De Férias com o Ex não se abria muito, não se interessava pela vida dela, e não devolvia o carinho que ela destinava a ele. "Umas besteirinhas que vão somando e magoam", disse ela. Quem nunca?

Sobre a amizade evoluir para um relacionamento amoroso, a peoa afirmou que, apesar de brincar, Gui nunca investiu nela de verdade. "Não que eu esteja 'Ah, já quero', mas pelo menos preciso ter uma posição. Eu tava meio perdida. Um lado de mim estava começando a se interessar mais, mas por outro eu ficava triste porque ele não falava comigo, não olhava na minha cara", justificou a influencer.