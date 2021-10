Após formação da roça, Solange Gomes briga com Marina Ferrari em 'A Fazenda 13'

Com a formação da roça, o clima sempre esquenta entre os adversários depois do programa ao vivo. E não foi diferente na madrugada desta quarta-feira, 13, na sede de A Fazenda 13, reality show da Record TV. Isso porque muitos participantes não aceitam certas justificativas de voto ou discursos feitos por outros moradores. Solange Gomes, por exemplo, ficou furiosa com a fala de Marina Ferrari e as duas passaram por uma grande discussão na décima terceira edição de A Fazenda.

Enquanto estava na cozinha, Solange começou a criticar a postura de Marina. "Apareceu a margarida, a planta! Apareceu? Ela só se cria lá no ao vivo. Ah, chata para caralho! Mala, planta! Ela não é nem a das carnívoras, é daquelas que fica parada. Garota chata!", disse a ex-banheira do Gugu.

A jornalista não ficou quieta dessa vez e respondeu: "Continue falando, quem está fazendo barraco é você, quem está faltando com o respeito com as pessoas é você, quem se prejudica é você, quem vai sair cancelada é você".