A Fazenda 13: Aline, Day e Victor tentam escapar da roça nesta quarta

Na noite desta quarta-feira, 13, Aline Mineiro, Dayane Mello e Victor Pecoraro terão a última chance para escapar da berlinda. Os participantes de A Fazenda 13, reality da Record TV, foram indicados para a roça na terça-feira, 12. Agora, só a prova do fazendeiro é capaz de salvar um deles do perigo — e o resto está nas mãos do público.

O único roceiro que não pode escapar é Gui Araújo: o influencer foi vetado por Dayane Mello, que ocupou o último lugar na roça. O peão foi indicado pelo fazendeiro, Rico Melquiades, em uma "troca de tiros": quando Gui foi fazendeiro, Rico foi sua indicação. "A pessoa que eu vou indicar hoje é uma pessoa que no meu ver tem um jogo muito sujo, é uma das pessoas mais manipuladoras, que manipulam o jogo", justificou o humorista.

Bil Araújo, vencedor da prova de fogo, ficou com o poder da chama amarela, que lhe garantiu duas imunidades: uma para si mesmo e a outra para Dynho. Já o poder da chama vermelha, o ex-BBB repassou para Gui Araújo, cujo voto — em Aline Mineiro — teve peso dois.