Luísa Sonza fica sem celular após assalto em São Paulo

O feriado não foi dos melhores para Luísa Sonza. A cantora foi assaltada nesta terça-feira, 12, enquanto fazia compras em uma farmácia, em São Paulo. A assessoria da artista divulgou a informação aos fãs pelas redes sociais. No momento do crime, Sonza estava acompanhada de amigos e do motorista particular. Todos tiveram os celulares roubados.

Para alívio do público, ninguém ficou ferido. "Luísa Sonza foi assaltada algumas horas atrás, quando parou em uma farmácia para fazer algumas compras. Foram levados alguns pertences da cantora, incluindo o celular, de seus amigos e motorista. Está tudo bem com todos", informou a equipe da cantora em comunicado aos fãs.

A artista aproveitou o feriado para ir ao show da banda Melim, no Espaço das Américas, zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu depois que a cantora deixou o evento.