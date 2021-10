Khloé Kardashian revela como ela e as irmãs lidam com suas brigas "brutais"

Instagram

"Estou sempre tentando abafar o barulho que não importa – especialmente no mundo do Instagram", refletiu a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians, que já disse que as redes sociais a deixam ansiosa.

"É um presente e uma maldição. Há tantos dias que eu fico tipo, me sinto tão durona e bem. E então meu comportamento vai ser abatido porque alguém postou um story sobre como eles me percebem ou como eles acham que eu pareço."

Ela disse ainda que os haters online não a afetaram tanto quanto ela era mais jovem: "Quando você fica mais velho, normalmente, você se transforma em titânio. Às vezes, deixo que essas coisas me afetem e tenho que abafar ativamente esse ruído".