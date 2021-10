Recomendado para você : Kim Kardashian recebe imóvel que dividia com Kanye West em meio ao divórcio

Kim Kardashian, que entrou com pedido de divórcio de Kanye West a menos de um ano, continua tendo uma boa relação com o ex. No entanto, apesar de Kim e Kanye continuarem amigos, o divórcio ainda está acontecendo.

Uma fonte próxima à estrela de Keeping Up With the Kardashians confirmou ao E! News que ela recebeu a casa de Hidden Hills que ela dividia com o rapper.

Segundo o TMZ, que citou documentos do tribunal dessa terça-feira, 12, Kim e Kanye "negociaram um preço de aquisição" pela casa de US$ 60 milhões. Além disso, o veículo diz que a negociação entre eles foi cordial.

A enorme propriedade, que já apareceu muitas vezes no reality da família, é onde Kim e os quatro filhos têm vivido desde o anúncio do divórcio.