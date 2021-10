Recomendado para você : Britney Spears manda indireta sutil sobre livro da irmã Jamie Lynn

Britney Spears, que agradeceu o movimento "Free Britney", parece não ter gostado muito da novidade da irmã, Jamie Lynn Spears. Através de post no Instagram, Britney sutilmente mandou indireta para Jamie, após a atriz anunciar seu livro nessa segunda-feira, 11.

"Eu não acredito que finalmente estou terminando de escrever meu livro!!! 'Things I Should Have Said' [Coisas que eu deveria ter dito] está em produção há muito tempo", disse Jamie.

Na legenda, Jamie não menciona a irmã pop star e simplesmente diz que o livro vai detalhar suas batalhas com a saúde mental. Mas a editora Worthy Publishing diz na descrição que a obra irá abordar o "papel de Jamie Lynn como irmã mais nova de Britney".

E parece que a novidade chegou até a estrela, que escreveu no Instagram nessa terça-feira, 22: "P.S. e também boas notícias... Estou pensando em lançar um livro no próximo ano, mas estou com problemas em pensar em um título, então talvez meus fãs possam me ajudar!!! Opção 1... 'Mer**, eu realmente não sei', Opção 2... 'Eu realmente me importo com o que as pessoas acham'".