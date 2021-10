Por dentro da estreita amizade de Kim Kardashian e Kanye West após o SNL

Kim Kardashian e Kanye West estão em bons termos quase um ano depois de se separarem. Uma fonte revelou ao E! News que Kim e Kanye estão "em um bom lugar" após a separação, uma vez controversa, e aparentemente seus esforços criativos são para agradecer pelo forte vínculo que ainda há entre eles.

De acordo com a fonte, o rapper "apoia muito Kim e gosta de colaborar com ela", seja em sua marca de roupas, SKIMS, ou em sua recente estreia no Saturday Night Live. Ele até ajudou Kim a escolher seu look para o MET Gala 2021, resultado da colaboração entre o rapper e Demna Gvasalia, diretora criativa da Balenciaga.

Como os fãs podem se lembrar, informantes do E! News disseram, nove meses atrás, que os dois não estavam mais se falando. "Ela é grata por sua ajuda e por eles terem chegado a um lugar feliz", disse a fonte sobre a mentalidade da estrela em relação ao relacionamento deles. "Eles respeitam os desejos um do outro e estabeleceram uma boa amizade."